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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Adliye çıkışında ortalık savaş alanına döndü

Tarafların biribirine girmesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Özel Hastaneler 

-Bıçaklanan şahıs ve yerde yatması
-Polisin müdahalesi
-Yaşanan sıcak gelişmeler
-Ambulansların gelmesi ve yaralıların ambulansa konulması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - Bıçaklar ve sopaların kullandığı kavgada 10 kişi yaralandı ADIYAMAN

- Adıyaman'da arazi sulama sırası nedeniyle mahkemelik olan taraflar adliye çıkışında birbirine girdi. Çok sayıda kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyünde arazi sulama anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan taraflar mahkeme çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdi. Mahkemeye çok sayıda kişiyle birlikte gelen her iki taraf adliye çıkışında bıçaklar ve sopalarla birbirine girdi. Adliyenin arkasında bulunan caddede başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Tarafların birbirine girdiği kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavgada bıçaklanan şahıslar yerde yatarken bile taraflar birbiriyle kavga etmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı ve cop ile taraflara müdahale etti. Olayda 3 kişi bıçakla, 7 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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