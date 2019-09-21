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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyamanlı muhtarlardan HDP önündeki annelere destek

Adıyamanlı muhtarlardan HDP önündeki annelere destek

Muhtarlardan görüntü

Basın Açıklaması Uttu Terör Örgütü Teröristler Evlat Acısı 

-Basın açıklaması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’daki köy ve mahalle muhtarları, HDP Diyarbakır il binası önünde evlatlarını isteyen annelere destek verdi.HDP Diyarbakır binası önünde annelerin eylemi günlerdir sürerken, Adıyaman’daki muhtarlar da basın açıklaması yaparak annelere destek verdi. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve beraberindeki muhtarlar, Yavuz Selim Mahalle Muhtarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Mustafa İlik yaptığı açıklamada, “Bugün burada bulunmamızın sebebi terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin. Diyarbakır’da HDP binası önünde, çocuklarını terör örgütünün bataklığından kurtarmak isteyen annelerin bu onurlu mücadelesini Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak destekliyoruz. Bu anneleri evlatlarından, çocukları ailelerinden ayıran terör örgütünü de bir kez daha lanetliyoruz. Onlar bizim annelerimiz. Nasıl onların yürekleri yanıyorsa bizim de yüreklerimiz yanıyor. Şu an evlatları için mücadele veren annelerin ne kadar acı çektiklerini çok iyi anlıyoruz. Diyarbakır’daki bu annelerin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Ağlayan sadece o annelerimiz değil, babalar, kardeşler ve bütün milletimizdir. Bugün Türk bayrağını yakarak, vatanıma göz dikerek, Mehmetçiğimize ateş ederek mutlu olacağını sanan gafillere, teröristlere ve nankörlere sadece üç kelimelik mesajımız var. Unutmam, unutturmam, affetmeyiz. Diyarbakır’da evlatları için direnen annelerin ve babaların bu cesur mücadelesine destek veriyoruz” diye konuştu.

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