Adıyaman şehidini son yolculuğuna uğurladı... Şehit babasının gözyaşlarını asker sildi

-Cenaze töreni ve namaz

-Tekbirler eşliğinde cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Adıyaman’a şehit ateşi düştü- İzne geleceği gün şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek son yolculuğuna uğurlandı ADIYAMAN



- Bitlis’te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenaze töreninde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcaktan terleyen ve göz yaşı döken şehit babasının terini ve göz yaşlarını silerek onu teselli etmeye çalıştı. Bitlis’in Çeltik Köyü kırsalında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek (22) son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet ve Hanım Canördek çiftinin 7 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit haberi önceki akşam ailesine jandarma görevlileri tarafından verildi.

Adıyaman merkez Kayaönü Köyü Afet Evler Mevkiinde ki baba ocağının bulunduğu binalar Türk Bayrakları asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in şehit olduğu gün memleketi Adıyaman’a izne geleceği operasyondan dolayı gelemediği ve girdiği çatışmada şehit düştüğü öğrenildi. Askeri uçak ile Adıyaman’a getirilen Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi morgdan alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Şehit yakınlarının göz yaşının sel oldu. Bir yıl önce göreve başlayan ve beraber olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in cenazesi uzun bir araç konvoyu ile Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii’ne getirildi.

Cenaze töreninde dev Türk Bayrakları ile katılan Adıyamanlılar sloganlar atarak teröre lanet getirirken, tekbirler getirdi. Cenaze töreninde şehit babasının koluna giren İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, aşırı sıcak nedeniyle terleyen ve göz yaşına hakim olamayan şehit babası Mehmet Canördek’in göz yaşını ve terini sildi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninden sonra kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AHM)

