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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Adıyaman merkezli fuhuş operasyonu

Adıyaman merkezli fuhuş operasyonu

- Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi - Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 45 kişiye idari para cezası verildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Adıyaman merkez ve Kahta ilçesi ile Gaziantep ve Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.E.A, N.A, M.S, M.Ö, S.İ. ve Z.K. gözaltına alındı.Operasyon kapsamında 45 kişiye de idari para cezası uygulandı. Mağdur 6 kadının ise ifadelerine başvuruldu.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Para Cezası Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Trol 

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