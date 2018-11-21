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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

- - Olay yerinden görüntü - Hastaneden ve sağlık görevlilerinden görüntü - Detay görüntüler - Kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybedip yola düşen kişi, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti.Şevket Bilir idaresindeki 02 HD 975 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı'nda, kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybedip yola düşen Hüseyin Doymaz'a çarptı.Kamyonun altında kalan Doymaz, ağır yaralandı.İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Doymaz, kaldırıldığı özel hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane Gesi Hafriyat Kamyonu 

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