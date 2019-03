Adıyaman’da trafik ışıkları ‘yeşilay’ için yandı

-Yeşil ışığın üzerindeki hilal

ADIYAMAN



- Adıyaman’da trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklardaki yeşil ışıklar ‘Yeşilay’ oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi 1-7 Mart Yeşilay Haftasına etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da ilginç bir uygulamaya imza attı. Farkındalık oluşturmak ve insanların ilgisini Yeşilay Haftasına çekmek için kentteki trafik lambaları hilal amblemi yapıştırıldı. Trafikte yeşil ışık yandığında Yeşilay Bayrağı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan görüntü hem sürücülerden hem de vatandaşların dikkatini çekti. Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Yeşilay’ın bu yıl 99’uncu yılını kutladıklarını belirterek, 1-7 Mart Yeşilay Haftasında farklı etkinliklerin olduğunu kaydetti.

Trafik lambalarıyla ilgili çalışmanın ise farkındalık oluşturmak adına yapıldığını dile getiren Hakan Özöncel, “Adıyaman Yeşilay Şubesi olarak bir farkındalık oluşturmak adına şehrin çeşitli yerlerinde görsellerimizle halkın karşısına çıktık. Her an her yerde Yeşilay olarak halkımızla buluşuyoruz. Bu etkinlikler bir tanesi olan trafik ışıklarına hilal amblemimizi koyduk. Trafikte yeşil ışık yangında Yeşilay’ın amblemi ortaya çıkıyor. Bu çok güzel bir uygulama oldu, halkımızdan da güzel tepkiler aldık. Adıyaman’da biz bunu Adıyaman Belediyesi’nin de katkılarıyla şehrin dört bir tarafında uyguladık. Gerek sürücülerden gerekse yayalardan olumlu geri dönüşler aldık. Demek ki amacımıza ulaştık” dedi.

Sürücüler ve yayalar da Yeşilay’ı bilen ve bilmeyenler için çok güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.