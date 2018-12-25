- Adıyaman'da hoparlörden yağış uyarısı

-Anonslardan görüntü

-Görevliden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Şemsiyelerden görüntü

-Vatandaşlar röp

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Elazığ Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman’da yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi hoparlöründen yapılan anons ile vatandaşlar uyarıldı. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirlerinin almaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. (CK-SD-

