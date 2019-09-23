Adıyaman'da ev yangını Video

- TOKİ konutlarındaki bir dairenin yanması - İtfaiye ekiplerinin dairede çıkan yangına müdahale etmesi - Sokakta bekleyen vatandaşlar ve sağlık görevlileri - Yangında 2 kişi dumandan etkilendiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında Turan Adıyahşi'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.Bina sakinleri ise yangın kontrol altına alınıncaya kadar dışarıda bekledi.
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