Adıyaman'da ev yangını

- Adıyaman 'da yangın - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları - İtfaiye ekiplerinin kuşa kalp masajı ve suni teneffüs yapması - Ambulanstan görüntü - Yangından detay görüntüler ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken aile fertlerinden 3 kişi yaralandı.112 Acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeliha, Fetli ve Halise Ataman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan itfaiye ekipleri, evin içerisinde mahsur kalan muhabbet kuşuna kalp masajı ve suni teneffüs yapmasına rağmen kurtaramadı.
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