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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

Adıyaman'da eğitim uçağının düşmesi

- Ekiplerin enkaz altında bulunan uçak ile ilgili inceleme yapması - Ekiplerin parçalarına ayrılan uçağın fotoğraflarını çekmesiGÜNCELLEME 2 - Adıyaman 'da eğitim uçağı düştü - Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti - Rektör Prof. Dr. Ali Gür: - "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti"ENKAZDA İNCELEME ÇALIŞMALARI EKLENDİADIYAMAN (AA) - Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman 'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti.GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.
Adıyaman 'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade eden Gür, "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.
Gür, yaptığı yazılı açıklamada ise saat 07.00'de eğitim maksadıyla havalanan "TC - GUB" tescil kodlu uçakla saat 08.00 civarında temasın kesildiğini belirtti.
Yalnız uçuş görevini icra eden öğrenci pilot Mehmet Önal'ın naaşına jandarma ekipleri tarafından ulaşıldığını dile getiren Gür, kazada yaşamını yitiren Önal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. - Uçuşu tamamlasa pilot olacaktıBu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.Kazanın meydana geldiği bölgede Besni Cumhuriyet Başsavcısının yanı sıra Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesinden uzman ekipler, enkazın bulunduğu alanda inceleme yaptı.Çalışmaların tamamlanmasının ardından arazinin çevresine güvenlik şeridi çeken yetkililer, gün içerisinde Ankara'dan gelecek teknik ekibin incelemesini tamamlaması sonrasında uçağın enkazını bulunduğu yerden kaldıracak.Bu arada yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman 'a gönderildi.

Başsağlığı Jandarma Muhabir Eğitim Uçağı Yazılı Açıklama 

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