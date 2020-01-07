Adıyaman’da çığ düştü

-Araçlardan görüntü

-İş makinelerinden görüntü

-Adıyaman- Çelikhan Karayolu'ndan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Mahsur kalan araçlardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik-Malatya Karayolu'nda çığ düşmesi sonucu kapanan yolda araçlar mahsur kaldı. Sincik- Malatya Karayolu'nun Arıkonak Köyü yakınlarında yola düşen çığ nedeniyle ulaşım aksadı. Uzun bir süre ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri durumu ilgili birimlere bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. Kar yağışı ile beraber tipinin de etkili olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yapılan 3 saatlik çalışmaların ardından yol tekrardan ulaşıma açıldı. Adıyaman- Çelikhan Karayolu'nda ise yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı kapanan ve görüş mesafesi düşen yolda araçlar mahsur kaldı. Yaklaşık 10 aracın mahsur kaldığı yolda çalışmalar yapan karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı. Mahsur kalan araçlar yollarına kaldıkları yerden devam etti.



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