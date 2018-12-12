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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar gölete döndü

Adıyaman’da cadde ve sokaklar gölete döndü

Caddede oluşan gölet ve araçların ilerlemesi

Su Baskını Şiddetli Yağış Yükselen 

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi
-Farklı cadde ve sokaklardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da iki günden beri etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Adıyaman’da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar kırsal bölgelerde derelerin taşmasına ve sele neden olurken, il merkezinde ise cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Özellikle otogar kavşağı ve Eğitim Araştırma Hastanesi yolu gölete döndü. Araçlar yükselen su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Adıyaman kent merkezinde metrekareye 56.6 kilogram yağış düşerken, Sincik ilçesine 104.2, Gerger ilçesine ise 92.3 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Kent merkezinde Adıyaman Belediyesi ekipleri dün geceden itibaren su baskını yaşanan 345 ev ve iş yerine müdahale etti.
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