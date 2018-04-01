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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Adıyaman’da bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Adıyaman’da bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Bisikletlerden görüntü

Bisiklet Turu Bisiklet 

-Vatandaşlardan görüntü
-Etkinlikten görüntülü
-Vatandaş Kemal Öner- Röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı ile Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da, ‘8.inci Yeşilay Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi.
Adıyaman Valiliği önünde başlayan turda yaklaşık 150 kişi bisikletleriyle kent merkezinde 14 kilometre pedal çevirdi. Gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliğine, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve çok sayıda kişi katıldı.
Etkinliğin oldukça anlamlı bir etkinlik olduğunu belirten vatandaşlardan Kemal Öner, "7’den 70’e hepimiz burada pedal çeviriyoruz. Arabaya binme bisiklete bin, pedal çevir, sağlıklı yaşa. Güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklere bütün Adıyamanlılarımızı bekliyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise, “Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün yaptığımız etkinliğimize oldukça güzel katılım oldu. Sağlık için herkesi spor yağmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
(CK-SD-Y)
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