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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Adıyaman'da 70 keçi telef oldu

Adıyaman'da 70 keçi telef oldu

- Arazide telef olan keçiler - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde 70 keçi henüz belirlenemeyen nedenle öldüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde merada otlayan 70 küçükbaş hayvan telef oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narince köyünde merada hayvanlarını otlatan Abuzer İnan, keçilerinin teker teker yere düştüğünü gördü.Hayvanların öldüğünü gören İnan, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 70 keçinin telef olduğunu tespit etti.Hayvanlardan araştırılmak üzere numuneler alan ekipler, daha sonra gerekli önlemleri aldıktan sonra keçileri toprağa gömdü.İnan, geriye hiçbir hayvanın kalmadığını belirterek, mağduriyeti için yetkililerden yardım istedi.Keçilerin yedikleri bir şeyden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Bild Keçi Hayvan 

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