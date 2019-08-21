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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

şehit evinden görüntüler

Çatışma Uzman Çavuş Terör Operasyonu Terör Örgütü Askeri Personel 

-şehit foto

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Şehit ateşi Adıyaman'a düştü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman'daki ailesine verildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra şehit olan Adıyamanlı Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın (26) acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü'nde ikamet eden ailesine verildi.
Şehit ailesine acı haber Samsat Kaymakamı Halit Yıldız ve askeri personeller tarafından verildi.
Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olan Yanık'ın 2 ay önce evlendiği ve iki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi.
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