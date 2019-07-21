Adını verdiği taşın müzesini kurdu

-Dükkanın içerisindeki müzeden ve sergilenen taşlardan detaylar

-Ümit Ulus'un ziyaretçilere yaptığı taş tanıtımları

-Ümit Ulus Röportajı

-Vatandaş Röportajı



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta çocukluğundan beri akik taşlarına ilgi duyan Ümit Ulus, keşfettiği Tokat bölgesine has akik taşına önce isim verdi, sonra da bu taşları sergilemek için müze kurdu. Tokat’ın Turhal ilçesinde rot balans işletmesine sahip olan evli ve 2 çocuk babası Ümit Ulus (48), küçük yaşlardan beri tutkunu olduğu akik taşlarına olan ilgisini hiç kaybetmedi. Kimya Mühendisi Ulus, Tokat’ta gerçekleştirdiği akik taşı aramalarında bulduğu taşlarla literatürde olan taşlar arasında fark olduğunu fark etti. Bu durumu derinlemesine inceleyen ve Hollanda’daki bir taş uzmanından bilgi alan Ümit Ulus, yeni bir taş keşfettiğini anladı. Taşa küçük oğlunun adını veren Ümit Ulus’un keşfettiği taş, literatüre ‘Esadulus Agate’ adıyla geçti. Ümit Ulus, Turhal’daki işletmesinin bir bölümünü de müzeye çevirerek, dünyanın en güzel akik taşları arasında olan Tokat’taki bu akik taşını ve koleksiyonundaki taşları ücretsiz olarak sergilemeye başladı.

Taşların ticaretini yapmayan Ulus, bir taraftan akik taşı kesim ve işlemesi için tasarladığı makineler üretirken, diğer taraftan ülke genelindeki üniversitelerin bilimsel araştırmalarına ve bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek taş işleme projelerine gönüllü olarak destek veriyor. Yıllardır taş toplayan ve muhafaza eden Ümit Ulus, hiçbir akik taşının diğerine benzemediğine dikkat çekti. Ulus, “Akiklerin her biri farklı desen ve renklerde. Hatta bugün dünyadaki bütün akikleri kesseniz, bir tane bile birbirine yakın akik bulamazsınız. Dolayısıyla akik kolektörleri de bu şekilde oluşmuş. Ben ve benim gibi kolektörlerin bu taşa olan ilgisinin temelinde bu özel durumun olduğunu düşünüyorum. Tokat akik açısından özel bir yer ve bölgede çıkan akikler çok güzel. Almus bölgesinde bulduğumuz akik taşına oğlumun adını verdim. Oğlumun adı Esad, soyadımız Ulus. Esadulus akik olarak dünyada bilinir bir taş oldu. Esadulus Agate ya da Tokat akik taşının bilimsel çalışmalarını da yapıyoruz. Mersin Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ile beraber ortak bir çalışmamız var. Bunun tanımlanması ve formasyonun izahı ile ilgili bilimsel çalışmalar da yapıyoruz. Tüm bunların yanında kendi temin ettiğim taşların üzerinde çalışma yapabilmek için de kendi makinelerimi tasarladım. Bu makinelerle taşları işlemeye başladım. Bu makineleri isteyenlere yapıp göndermeye başladım. Daha sonra iş gelişti gelişti ve belli bir süre sonra bu galeriyi kurmak zorunda kaldım. Yani bunları göstermem gerekiyordu birilerine. Misafirlerimiz geliyor sürekli buraya, onlar da geziyor görüyorlar. Halka açık, ücretsiz bir müze. Bizim isteğimiz bölgemizin bu anlamda ekonomik açıdan gelişmesi yönündedir. Ben süs taşlarının ticaretini yapmıyorum ama ekipmanların ticaretini yapıyorum. Bu durumu bizim endüstriye dönüşmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Hafta içi mesai saatlerinde açık olan müzeyi gezen taş tutkunlarına zaman zaman Ümit Ulus da eşlik ederek, sergilenen taşlar ve hikayelerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

