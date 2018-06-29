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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Adil Öksüz’ü arayan ekibin başında bulunan eski şube müdürü ve komiser tutuklandı

Adil Öksüz’ü arayan ekibin başında bulunan eski şube müdürü ve komiser tutuklandı

Sakarya adliyesi detaylar

Karya Mahrem Akalan Hava Kuvvetleri 

-Ercan Özoğluöz'un fotoğrafı

( SAKARYA -HD) SAKARYA

- FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan eski Sakarya İl Emniyet Şube KOM Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yapan komiser Muhittin Fidan tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara’da FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda hafıza kartı ele geçirildi. Kartın incelenmesinin ardından, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev yapan kişilerin isimleri açığa çıktı. Açığa çıkan isimler arasında eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Müdürü Ercan Özoğluöz, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmıştı. O dönemde birlikte görev yapan komiser Muhittin Fidan ile Özoğluöz, FETÖ’nün mahrem yapılanması kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla tekrardan gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan 2 şüpheli 15 Temmuz darbe teşebbüsünün önde gelen ismi olan Adil Öksüz’ü bulmak için oluşturulan özel ekibin başında yer almıştı.
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