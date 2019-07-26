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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'ya şehit ateşi düştü

Adana'ya şehit ateşi düştü

Şehidin evi

Baba Ocağı Taciz Ateşi Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

-Taziye çadırı
-Dua okunması
-Ambulans
-Şehidin fotoğrafı

( ADANA )- Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, teröristlerin roketli taciz ateşi sonucu şehit oldu ADANA

- Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın Adana'daki baba ocağına ateş düştü. Çukurca'nın Maydan Tepe Bölgesine bölücü terör örgütü tarafından açılan roketli taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesindeki ailesine acı haber verildi.
Şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesindeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Sabancı Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak namazın ardından Bozcalar Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.
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