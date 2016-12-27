Adana Pozantı'da kar 9 saat mahsur bıraktı



Pozantı ilçesinde dün öğleden sora başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde trafik kazası meydana geldi. 20 aracın zincirleme trafik kazaya karışması sonucu yol trafiğe kapandı.



Hem Ankara hem Adana istikametine giden araçlar yolda kalırken araçlardaki sürücü ve yolcular da mahsur kaldı. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise tıkanan yol bir türlü açılamadı. Ankara ve Adana'ya gitmek isteyen vatandaşlar kar altında mahsur kaldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Fatih Karayandı ile arkadaşları da otoyolda mahsur kaldı. Karayandı, yol bir türlü açılmayınca karda yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Akçatekir'deki 112 Acil Komuta Merkezine sığındı. Vatandaşlar saatlerdir yolun açılmamasından dolayı isyan etti.



Hala kar yağışının etkisini sürdürdüğü Pozantı'da yol ulaşıma açılamadı.



