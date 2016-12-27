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27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Adana Pozantı'da kar 9 saat mahsur bıraktı

Adana Pozantı'da kar 9 saat mahsur bıraktı

Adana ' nın Pozantı İlçesi TEM Otoyolu ' nda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 ' nin üzerinde araç zincirleme kazaya karışıp yol kapanında araçlar ve içindeki vatandaşlar 9 saattir mahsur kaldı.

Akçatekir Adana Valisi Büyükşehir Belediyesi Kar Yığınları Kar Yağışı 


Pozantı ilçesinde dün öğleden sora başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle akşam saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Gülek Boğazı Tüneli Tarsus istikametinde trafik kazası meydana geldi. 20 aracın zincirleme trafik kazaya karışması sonucu yol trafiğe kapandı.

Hem Ankara hem Adana istikametine giden araçlar yolda kalırken araçlardaki sürücü ve yolcular da mahsur kaldı. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ise tıkanan yol bir türlü açılamadı. Ankara ve Adana'ya gitmek isteyen vatandaşlar kar altında mahsur kaldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Fatih Karayandı ile arkadaşları da otoyolda mahsur kaldı. Karayandı, yol bir türlü açılmayınca karda yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Akçatekir'deki 112 Acil Komuta Merkezine sığındı. Vatandaşlar saatlerdir yolun açılmamasından dolayı isyan etti.

Hala kar yağışının etkisini sürdürdüğü Pozantı'da yol ulaşıma açılamadı.

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