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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana polisinin okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü İzle

Adana polisinin okula kazandırdığı çocukları geziye götürdü İzle

Öğrencilerin tarih ve turistik yerleri gezmeleri

Polis Öğrenciler Bulduk 

-Hayvanat bahçesini gezmeleri
-Bir polisin gezilen yerleri anlatması
-İki öğrencinin konuşması
-Arşiv Görüntüler

( ADANA )- Narenciye bahçelerinden okula kazandırılan çocuklara gezi hediyesi- Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde çalışan 50 çocuğu okula kazandırdıktan sonra ara tatilde geziye götürdü ADANA

- Adana'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, limon bahçesinde 80 lira yevmiyeye çalışan 50 çocuğu okula kazandırdıktan sonra ara tatilde geziye götürdü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinden geçerken yol kenarında narenciye bahçesinde okul çağındaki çocukların çalıştığını görmüş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne çocukların okula kazandırılması için talimat vermişti. Bu talimat doğrultusunda limon bahçesine giden polisler, ağaçların tepesindeki okul çağındaki çocukları toplayıp okula kazandırmıştı. Zeytinli İlkokul ve Ortaokuluna kazandırılan 50 öğrenci ile birlikte diğer dezavantajlı öğrenciler ara tatilde polis tarafından bu kez de Mersin'in Tarsus ilçesine geziye götürüldü. Polis öğrencileri ilçede bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi ve tarihi, turistlik yerler gezdirildi. Bir polis gezilen tarihi yerler hakkında öğrenciler bilgi verip rehberlik yaptı. Geziye götürülen öğrenciler çok mutlu olduklarını ilk kez buraları gezme imkanı bulduklarını söyledi.

Öğrencilere gezi sonunda çeşitli hediyeler verildi.

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