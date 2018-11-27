Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Adli tıp biriminin dış genel planı - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde asker, öğretmen, mühendis 37 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28’i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenledikleri operasyonla 26 şüpheliyi yakaladı.Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edildi.Şüphelilerden geri kalan 11'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis Aracı Adli Tıp Deniz Kuvvetleri Öğretmen Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Orgeneral Akar, Egede Gemileri DenetlediOrgeneral Akar, Egede Gemileri Denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı