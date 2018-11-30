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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - ADANA

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 32 şüpheli adliyeye sevk edildi - ADANA

- Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan zanlıların polis otobüsünden indirilmesi Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Terör örgütünün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildiADANA (AA) - Adana merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 32 zanlı adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyona ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli daha yakalandı.Gözaltındaki 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - OperasyonEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28'i aktif görevde 33 asker ile "mahrem imam" olduğu değerlendirilen 3 öğretmen ve bir mühendis hakkında verilen gözaltı kararı üzerine Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım'da operasyon düzenlemişti.Operasyon kapsamında şüphelilerden 30'u yakalanmıştı.Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile jandarmada 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli askerlerle, örgütün mahrem yapılanması doğrultusunda ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurulduğu iddia edilmişti.

Jandarma Deniz Kuvvetleri Akalan Öğretmen Yakalama Kararı 

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