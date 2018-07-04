Adana merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü - Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi - Kadınlara tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 19 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Adana , Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul’da 17 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i kadın 19 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.