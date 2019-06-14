Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis operasyonu: 48 gözaltı kararı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Emniyet Müdürlüğü Trol 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Emniyete götürülmeleri

( ADANA )- Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi- Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı