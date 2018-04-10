Adana merkezli 21 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların midibüslere bindirilmesi - Gözaltındaki çoğu muvazzaf asker 16 şüpheli daha adliyeye sevk edildiADANA (AA) - Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 16 zanlı daha adliyeye gönderildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13 gün önce örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltında bulunan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çoğunluğu muvazzaf asker 16 şüpheli, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.Polis, 6 aylık çalışma kapsamında 28 Mart'ta 21 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğunluğu halen görevde olan subay ve astsubay 40 şüpheli yakalanmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.