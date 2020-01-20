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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Adana hipodromunda narkotik uygulaması

Adana hipodromunda narkotik uygulaması

Polislerden genel görüntüler

Hipodrom Akalan Narkotik Cinsel Taciz Helikopter 

-Ahırlardan genel görüntüler
-Polislerin aramaları
-Ahırların bulunduğu bölgedeki polislerden detay görüntüler
-Polis araçlarının görüntüsü
-Özel harekattan görüntüler

( ADANA )-Adana’da hipodromunda bulunan ahırlarda yapılan narkotik uygulamasında cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı ADANA

- Adana’da 751 polisin katılımıyla gerçekleşen, helikopter ile havadan destek verilen narkotik uygulaması, Yeşiloba Hipodromunda bulunan ahırlarda gerçekleşti. Uygulamada cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yeşiloba Hipodromunda bulunan ahırlar narkotik uygulaması yapıldı. Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Narkotik şubelerinden 751 polisin katıldığı uygulamaya, helikopterde havadan destek verdi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 63 ahır polisler tarafından didik didik arandı. Uygulamada 402 kişinin GBT sorgusu yapılırken, cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezine teslim edildi. (CNK-
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