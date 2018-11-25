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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Adana derbisinde arbede

Adana derbisinde arbede

- Taraftarların birbirine taş ve şişe atması - Olay yerine çevik kuvvet sevk edilmesi - Gözaltına alınan kişiden detay - Taraftarların dağılışlarıADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Adana Demirspor ile Adana spor arasında oynan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan arbedede bir kişi gözaltına alındı. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1 - 1 biten maç sonrası iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra birbirlerine taş, sopa ve şişe fırlatan taraftarı stat çevresinde görevli polis ekipleri ayırdı.Bu sırada elinde bıçak olan ve taraftarlara doğru koşan bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Bir süre stat çevresinde bekletilen taraftarların, takım otobüslerinin çıkışının ardından güvenli şekilde dağılımları sağlandı.

Polis Çevik Kuvvet Arbede Polis Ekipleri 

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