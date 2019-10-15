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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'daki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Abidinpaşa Caddesindeki kaza

Hatalı Dönüş Işık İhlali Aşırı Hız Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-2 otomobilin kaza yapması
-Hatalı dönüş nedeniyle motosiklete çarpan sürücü

( ADANA )- Adana'daki kazalar Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı ADANA

- Adana’da hatalı dönüş yaptığı için bir otomobil, şeridinde giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı. Adana’da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar, kameralara yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde otomobiliyle aşırı hız yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişinin refüje çarptığı görülüyor. Başka bir kazada ise hatalı dönüş yapan bir otomobil, diğer otomobile çarptı. Başka bir kazada ise hatalı dönüş yaptığı için bir otomobilin, şeridinde giden motosiklete çarptığı ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı görülüyor.
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