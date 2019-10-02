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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi - ESKİŞEHİR

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi - ESKİŞEHİR

- Operasyonun düzenlendiği ev - Ekiplerin çalışması - Cesetlerin evden çıkarılmasıAdana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi - Eskişehir 'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin cenazeleri morga götürüldüESKİŞEHİR (AA) - Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir 'de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin cenazeleri, morga götürüldü.Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen iki terörist, Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine polis tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, hücre evindeki incelemelerini sürdürüyor.

Terör Saldırısı Bombalı Saldırı Terör Örgütü Teröristler Servis Aracı 

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