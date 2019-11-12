Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonu

Adana'daki DEAŞ ve El Kaide operasyonu

- Şüphelilerin Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlılardan görüntüler Adana 'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda yakalanan 7 Suriyeli sınır dışı edilecekADANA (AA) - Adana 'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 2'si salıverildi, 7 Suriyeli hakkında sınır dışı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası 2 şüpheli serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 Suriyeli hakkında sınır dışı edilmeleri kararı verildi.
Firari bir şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. - Operasyon Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ve El Kaide'ye üye olduğu ve terör örgütleri içinde çeşitli görevlerde bulunduğu ileri sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 şüpheliye yönelik 8 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenlenmişti.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan 9'u gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.Gözaltına alınanlar arasında DEAŞ ve El Kaide'de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların yer aldığı öğrenilmişti.

Akalan Şafak Vakti Avcılık Sınır Dışı Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı