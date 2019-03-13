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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'daki bıçakla yaralama

Adana'daki bıçakla yaralama

- - Adli Tıp Birimi görüntüsü - Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi ve götürülmesi Adana 'daki bıçakla yaralama - Üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandıADANA (AA) - Adana 'nın Seyhan ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı yakalandı.Yeşilyurt Mahallesi'nde tartıştığı üvey babası Mesut S'yi bıçaklayıp kaçan İsmail Aslan'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde bulunduğunu belirledikleri zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Adli Tıp Birimin'deki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Adana 'da 10 Mart'ta İsmail Aslan, üvey babası Mesut S'yi mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaralamış, Mesut S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis Polis Merkezi Üvey Baba Akalan Polis Ekipleri 

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