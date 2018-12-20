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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da yılbaşı öncesi huzur uygulaması...Aranması olan 18 şahıs yakalandı

Adana’da yılbaşı öncesi huzur uygulaması...Aranması olan 18 şahıs yakalandı

Narkotik köpeğin araması

Polis Helikopteri Kurusıkı Tabanca Dedektör Köpek Kaçakçılık Polis Ekipleri 

-Polislerin araması
-Uygulamadan genel görüntüler
-İl Emniyet Müdür Vekili konuşması

( ADANA ) ADANA

- Adana’da yılbaşı öncesi ‘huzur’ operasyonu bin 100 polisin katılımıyla gerçekleşti. Uygulamada 18 aranan şahıs yakalandı. Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan polis ekipleri katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafikte yapılan uygulamada durdurulan araçlar dedektör köpeklerince arandı. Polisler ise araç sürücüleri ve yolcuların üzerini aradı. Düzenlenen operasyon kapsamında, 5 bin 780 kişiye GBT taraması yapıldı. 18 aranan şahıs yakalandı. 14 kişiye adli, idari işlem yapılarak 15 bin 540 TL para cezası kesildi. 6 iş yerine idare işlem uygulandı. Trafik uygulamalarında, 4 bin 85 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. 66 araca ise 46 bin 700 TL para cezası uygulandı. Araçlarda yapılan aramalarda ise, 11 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 11 şarjör ile 85 adet dolu fişek ele geçirildi. 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici delici alet yakalandı. 350 adet kaçak sigara, 12 adet ectasy cinsi uyuşturucu ile 34 gram esrar maddesi uygulamada yakalandı. İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın uygulamaya gelerek denetleme yaptı. Cılasın, ”Hafta içerisinde hafta sonunda uygulamalarımız devam edecek. Yılbaşına huzurlu girmek istiyoruz” dedi.

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