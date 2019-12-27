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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana’da yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Adana’da yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yangına müdahaleden görüntüler

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Hamile Kadın Trol 

-Yanan evden görüntüler
-İtfaiye araçlarından görüntüler
-Bir kişinin apartmandan kurtarılması
-Kurtarılan kişinin görüntüsü
-İtfaiye erinin kucağında çocukla dışarı çıkması
-Merdivenli araçlardaki vatandaşın görüntüsü
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Yangında hasar gören apartmanın görüntüsü
-Yanan evin içerisinden detaylar
-Bir vatandaşlar röportaj

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın zemin katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bir anda büyümesi sonucunda zemin kattaki yangın üst dairelere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Zemin kattaki daire tamamen kullanılamaz hale gelirken üst kattaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı Zemin kattan yayılan yoğun duman apartmanı etkisi altına aldı. Vatandaşlar duman nedeniyle apartmandan çıkamadı. Vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler merdivenli araç yardımıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiye erleri yangınının çıkış nedenini araştırıyor.
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