Adana'da uyuşturucu operasyonları

- Gözaltına alınan zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar ile diğer malzemelerin fotoğrafı - Polis ekipleri 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirdi - Gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ve çelik yelek ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca şarjörü, çelik yelek, hassas terazi ve 10 bin lira ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.Öte yandan, narkotik ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği merkez Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı.Aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,13 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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