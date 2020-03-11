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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Zanlıların adli tıpa getirilmeleri

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Ev Hapsi Bonzai 

-Adli tıpa alınmaları
-Ele geçirilenler

( ADANA )- Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı ADANA

- Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bazı mahallelerde "torbacı" diye tabir edilen şahısların sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis eş zamanlı olarak Yeşilyurt, Huzurevleri, Çamlıbel, Atakent Mahallerine baskın yaptı. Yapılan baskında 6 zanlı gözaltına alındı. Polis yaptığı aramada ise 25 uyuşturucu hap, 1.47 gram metanfetamin, 283 gram bonzai, bin 430 lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Çağrı A.(28), Volkan N. (23) ve İbrahim P.(38) tutuklanırken, Cankan B.(24) ev hapsi, Mesut Can G. (22) ve Emre D.(23) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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