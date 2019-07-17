Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Uyuşturucu Bonzai Hamzalı 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması

( ADANA )- Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı ADANA

- Adana'da torbacılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba ve Sarıhamzalı mahalleleri ile merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram bonzai ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Aralarında Serpil D. (20) adlı kadının da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı. 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı