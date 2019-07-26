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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Arabada arama yapılması - Ele geçirilen eserlerADANA (AA) - Adana 'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren taşlar ile heykelcik ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana - Mersin Batı Gişeleri uygulama noktasında, 33 AC 4262 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.Aracın motor bölümüne ve bagajına saklanmış tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 4 taş, bir heykelcik, 33 tespih boncuğu, 2 imame ve 223 sikke ele geçirildi.Polis, otomobildeki F.B ve M.A.B'yi gözaltına aldı.Eserler, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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