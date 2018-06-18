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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'da şiddetli yağışlar nedeniyle yollar nehre döndü

Adana'da şiddetli yağışlar nedeniyle yollar nehre döndü

Nehre dönen yol

Şiddetli Yağış Yağan 

-Kaldırımdan taşan sular
-Bekleyen otomobiller
-Yolda güçlükle ilerleyen araçlar
-Yoldaki suların akışı
-Aracın içinden görüntüler
-Yağmur görüntüleri
-Vatandaşların açıklamaları

( ADANA -HD)- Şiddetli yağış nedeniyle sular altında yolda ilerleyemeyen sürücüler, yağmurun dinmesini ve suların çekilmesini bekledi ADANA

-. Kentte öğleden önce aralıklarla yağan yağmur, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi ve Belediye Evleri Mahallesi'nden geçen Öğretmenler Bulvarı, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Adeta nehre dönen yolda kamyon ve otobüsler güçlükle ilerledi. Otomobil sürücüleri su içindeki yolda ilerleyemeyince yağmurun ve suların çekilmesi için bekledi.
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