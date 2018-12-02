-Kafeslerden çıkartılıp doğaya salınması



( ADANA ) Adana'da "saka" kuşu operasyonu- Bit pazarına yapılan operasyonda satılması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirildi- Satıcılara kuş başına bin 144 lira para cezası kesildi ADANA



- Adana'da "bit pazarına" yapılan operasyonda satılması ve beslenmesi yasak olan 120 saka kuşu ele geçirildi. Kuş başına bin 144 lira idari para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na Kocavezir Mahallesi'nde bulunan "bit pazarında" satılması ve beslenmesi yasak olan halk arasında adı "elmacık" olarak bilinen saka kuşu satıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine zabıta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçerek pazara operasyon yaptı. Operasyonda farklı kişiler tarafından saka kuşu satıldığı tespit edildi. Satılan 120 saka kuşuna el konuldu. Kuşu satanların 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanununa" göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasasına aykırı davrandığından 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre kuş başına bin 144 lira para cezası verildi.

Kuşlar daha sonra yetkililer tarafından doğaya bırakıldı. Şahıslar ise kuşların beslenmesinin ve satılmasının yasak olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi. Türkiye'de saka (Cardueliscarduelis) türü kuşun, uluslararası bir sözleşme olan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altına alındığı belirtildi.

