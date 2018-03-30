Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

-Özel harekat timlerinin ev içerisinden genel görüntüler

-Özel harekat timlerinin evin çatısında araştırma yapması

-Baskın düzenlenen yerden genel görüntüler

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp birimi tabelası

-Adli tıp birimi genel görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5’i kadın 1’i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

