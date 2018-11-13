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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Adana’da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana’da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

yaralı şahsın ambulansa bindirilmesi

İlk Müdahale Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Turan Genç 

-olay yerinden detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı’nda oturan gençler ile yine parkta oturan diğer gençler arasında sözlü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir şahıs cebinden çıkarttığı bıçakla 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Parktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşları küçük yaralı şahısları yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahsın arama çalışmaları devam ediyor.
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