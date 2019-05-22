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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza yerinden genel görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan şahsı kurtarma çalışmalarından genel ve detay görüntüler
-Şahin Değirmenci’nin kurtarılıp ambulansa bindirilmesi
-Yaralı Ebru Yıldırımın ambulansa bindirilmesi
-Şarampole devrilen otomobilden genel ve detay görüntüler
-Sürücü Tuncay Altun ile Sevda Acar’ın sağlık fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Altun (57) kullandığı 31 B 3056 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole devrildi. Kendi çabalarıyla otomobilden yaralı olarak çıkan Ebru Yıldırım polis ekiplerini arayarak kaza yaptıklarını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Tuncay Altun ve otomobil içerisinde bulunan Sevda Acar (50) ise kazada hayatını kaybetti. Altun ile Acar’ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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