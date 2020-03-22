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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da kol saati operasyonu

Adana'da kol saati operasyonu

Polisin arama yapması

Kol Saati Kaçak 

-Kol saatleriıni bulması
-Kol saatlarından genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi ADANA

- Adana'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesinde kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili E.İ.K ve U.Ö. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (FKE-
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