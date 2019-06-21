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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Adana'da kaçak içki operasyonu

Adana'da kaçak içki operasyonu

Mutfaktan girilen imalathane

Polis Kaçak İmalathane Kaçak İçki 

-Kaçak içkilerin görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Polisin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesinde iki adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda bir adreste yapım aşamasında olan 1800 litre diğer adreste ise 879 litre kaçak içki ele geçirdi. Olaylarla ilgili olarak L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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