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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da iş yerinin kurşunlanması

Adana'da iş yerinin kurşunlanması

- Zanlıların Adli Tıp Biriminden çıkış görüntüleri - Zanlıların polis aracıyla uzaklaşmaları - Ele geçirilen silahlardan görüntüler - Olayla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da bir iş yerine uzun namlulu silahla ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde 4 gün önce bir iş yerinin önüne otomobille gelerek uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon kapsamında 5 kişi daha yakalandı.Operasyonda, ruhsatsız 6 tüfek ile 2 tabanca da ele geçirildi.Gözaltına alınan 13 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OlayDağlıoğlu Mahallesi'nde 26 Haziran'da bir iş yerinin önüne otomobille gelen şüphelilerin uzun namlulu silahla ateş açıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.Ekiplerin iş yerindeki incelemesi sırasında yine ateş ederek iki ayrı otomobille kaçmaya çalışan 8 zanlı kovalamaca sonucu yakalanmıştı.Araçlarda yapılan aramalarda kalaşnikof marka tüfeğe ait 4 boş kovan bulmuştu.

Polis Aracı Adli Kontrol Akalan Polis Ekipleri Kalaşnikof 

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