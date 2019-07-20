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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adana'da içki operasyonu

Adana'da içki operasyonu

Polisin eve baskın düzenlemesi

Polis Sahte İçki Akalan Bandrol 

-Eve girmesi
-Evde ele geçirilen içkiler
-İçki yapımında kullanılan malzemeler

( ADANA )- İki ayrı adrese yapılan operasyonda 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'da 1 Temmuz'dan bu yana sahte içkiden 9 kişinin ölümünün ardından operasyonlarına hız verdi. Polis ilk operasyonunda Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki, pet şişeler ve 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki bir baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 20 litre etil alkol ele geçirdi. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı. 1 Temmuz'dan itibaren Adana'da 9, Mersin'de 9, Niğde'de 1, Osmaniye'de 1 olmak üzere toplam 20 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. (FKE-
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