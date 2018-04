Adana’da günde 25 ton et kebap oluyor

-Etin doğranması

( ADANA -ÖZEL) ADANA



- Adana ile özdeşleşen yiyecekler arasında yer alan kebap için kentteki yaklaşık 2 bin iş yerinde günlük ortalama 25 ton et tüketiliyor. Adana denilince akla ilk gelenlerden olan ve beğeniyle tüketilen Adana kebabı için günlük yaklaşık 2 bin kayıtlı kebap salonu 25 ton eti kebap olarak tüketiyor. Yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı bazı zamanlar günlük et miktarı 25 tonu geçiyor. Kentteki kebapçılar ise kilosu 58 TL olan kuzu kemiksiz et fiyatının nedenini Adanalıların çok fazla kebap tüketiyor olmasına bağlıyor. Kebabın lezzetli olması için 1 yaşındaki erkek kuzunun eti kullanılıyor ve et sinirlerinden ayrılarak "zırh" ile defalarca çekiliyor. Daha sonra gereken miktarda tuz ve toz kırmızı biber kullanılarak yoğurulan et, şişlere saplanarak pişirmeye hazır hale getiriliyor. Kebap, pişirildikten sonra ise pide ekmeğin üzerine konarak, yanında közlenmiş biber ve közlenmiş domates ile servis ediliyor. Adana’da 20 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalı vatandaşları kebaba sahip çıkmaları konusunda uyararak, “Adana’da günlük ortalama 25 ton et gidiyor. Adanalı eti seviyor. Adana’nın dışında gelen insanlar Adana’ya et için geliyor. Bugün İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den, Bursa’dan gelen insanlar var. Hafta sonu insanlar buraya akın ediyor. Akdeniz, Doğu illerine gidin en pahalı et Adana’da. Nedeni ise tüketimin fazlalığı. Gez dünyayı, ye Adana’yı. Adana, kebap cennetidir. Asla ikinci bir Adana yoktur. Adana, kebapçılarına sahip çıkmalı. Bugün Oscar dahil her yerde Adana kebabı konuşuluyor. Hep birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Burdur’dan Adana’ya kebap yemek için gelen Okan Ülker ise, “Bugün Adana Kebap yiyeceğiz ve özellikle tavsiye ettiler. O, haberlerde çıkan olayların gerçeği yansıtmadığını kanıtını görüyoruz. Adana’da 25 ton az. Daha fazla olması lazım rakamların. Adanalıların yemesi lazım. Bu 25 tonu katlamaları lazım. Et tüketimi protein açısından faydalıdır, bu nedenle herkesin et tüketmesi gerekiyor. 25 ton bence az. Adana’nın bu noktada gayret göstermesi lazım. Yeter ki bilinen yerlerde yesinler, et candır” ifadelerini kullandı. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Aslan ise kentte tüketilen et rakamlarına “Günlük, 20-25 ton arasında bir tüketime ulaştığımızı yapılan istatistiklerde söyleniyor. Bizde buna inanıyoruz. Esnafımızın tükettiği etten haberdarız. Adana bir kebap kenti ve kültürel varlığımız. Lezzetimizin simgesi kebap” ifadelerini kullandı.