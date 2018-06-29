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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'da FETÖ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli Tıp Emniyet Müdürlüğü Trol 

-Zanlıların çıkarılması
-Adli Tıp birimi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin gözaltına alınması kararı çıkartıldı, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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