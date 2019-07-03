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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

- - Polis ekiplerinin operasyonundan detaylar - Zanlıların gözaltına alınması - Zanlıların Adana Adli Tıp Birimine getirilmesi - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda, sözde emir düzeyinde bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, terör örgütü adına çatışmalara katıldığı belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Suriyeli 6 kişinin adresleri tespit edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti adreslere düzenlediği baskında şüphelilerin evlerine, kapıları koç başı ile kırarak girdi.Ekipler, sözde emir düzeyindeki bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzemeye el koydu. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sosyal Medya Örgüt Propagandası Emniyet Müdürlüğü Şafak Vakti Terör Örgütü 

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