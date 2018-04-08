Adana’da ciğer kebap partisi

-Kortejden detaylar

-Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılması

-Vali Demirtaş'ın konuşması

-Başkan Karalar'ın konuşması

-Başkan Karalar'ın kebap yapması



( ADANA -HD)- Seyhan Belediyesi, Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında “Adana’ya gel, ciğerimi ye” sloganıyla ciğer kebap partisi düzenledi- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana halkı sayesinde Adana’yı en güzel şekilde tanıtmaya çalışacaklarını belirtti ADANA



- Adana'da, Seyhan Belediyesi, 6. Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında “Adana’ya gel, ciğerimi ye” sloganıyla ciğer kebap partisi düzenledi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, ciğer partisine katılan vatandaşlarla birlikte kortej oluşturarak ciğer partisinin yapılacağı Mıdık Mahallesi'ndeki narenciye bahçesine yürüdü. Ciğer partisine katılan ve burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, her ilin ayrı bir güzelliği olduğunu ama Nisan ayında en güzel ilin, Adana olduğunu söyledi.



Vali Demirtaş “Adana hızlı bir şekilde bir sanat şehri, bir kültür şehri olmaya devam ediyor. Önce başkanlarımız sayesinde, özellikle Adana halkı sayesinde Adana’yı en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız” dedi.

Adanalıları ve kente gelen konukları “Adana’ya gel, ciğerimi ye” sloganıyla ciğer kebap partisine çağıran Başkan Karalar'da yaptığı konuşmada, “Dünya, Türkiye Adana’nın tarihini, kültürünü, sanatını, dünyanın en güzel lezzetlerini, dünyanın en güzel insanlarını tanısa en çok Adana’ya gelir” diye konuştu.

Başkan Karalar daha sonra tezgahın ardına geçerek, ciğer kebap partisine katılan vatandaşlara kendi elleriyle kebap ve ciğer ikram etti.

